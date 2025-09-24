¿Cómo Inscribir a Mi Hijo a la Beca para Secundaria 2025? Link, Requisitos y Fechas de Registro

La beca para estudiantes de secundaria abrió registro hoy, pero solo estará abierto tres días por lo que deberás darte prisa si quieres recibir este apoyo escolar, y acá te decimos cómo inscribir a tu hijo, el link para hacer la solicitud, los requisitos y fechas.

Además de la Beca Rita Cetina, cuyas inscripciones iniciaron el pasado 15 de septiembre 2025, existen diferentes programas activos este mes que pueden solicitar los padres de familia para ayudar a los alumnos durante este ciclo escolar.

Por esta razón, es importante consultar las convocatorias abiertas de becas escolares para saber cuál es el mejor apoyo para los estudiantes, según su nivel de escolaridad y si la institución en la que estudian es pública o privada.

Fechas del registro de la Beca para Secundaria 2025

Los padres de familia podrán inscribir a su hijo que estudia la secundaria a las Becas de Exención Edomex 2025 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que otorgan la colegiatura total o parcial del ciclo escolar 2025-2026. Estos días estará abierto el registro:

24 de septiembre 2025

25 de septiembre 2025

26 de septiembre 2025

A diferencia de las solicitudes de los alumnos de primaria, el registro a la beca para secundaria no se realizará en orden alfabético, por lo que los papás y mamás pueden hacer la inscripción el día que prefieran.

Sin embargo se recomienda hacerlo pronto, para no tener problemas con la solicitud, ya que al mismo tiempo se están registrando los estudiantes de bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Requisitos de la Beca para Secundaria 2025

Si te interesa hacer el registro para obtener la beca de exención 2025, lo primero que debes hacer es asegurarte que tu hijo cumpla con estos requisitos fundamentales para poder obtener el pago total o parcial de la colegiatura de su respectiva escuela. Estos son:

Acreditar vivir en el Estado de México. No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca. Acreditar un promedio regular de 8.5. Acudir a una secundaria particular en el Edomex.

¿Cómo hacer registro de la Beca para Secundaria 2025? Link

El registro de la Beca de Exención Edomex 2025 se realizará en línea en el siguiente enlace: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares. Ahí se deberá pulsar en el botón de "Registro de Solicitantes" y llenar la información que se pide.

Una vez que hayas hecho la inscripción, tendrás hasta cuatro días para completar el expediente electrónico con todos los documentos que se solicitan en el siguiente link: https://edigitalbecas.edugem.gob.mx/AccesoCiudadania, ingresando con tu CURP y folio de registro.

Estos son los documentos que se deben subir al sistema:

Acta de nacimiento. Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses. Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar. Comprobante de calificaciones, en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo. Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro, puede ser uno de los siguientes documentos:

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando en hoja membretada, con sello y RFC de la misma, especificando el ingreso neto mensual.

En caso de recibir pago mediante cheque o depósito electrónico, podrá presentarse un recibo de nómina, o acta informativa de ingresos expedida por la oficialía conciliadora y calificadora del ayuntamiento que corresponda al domicilio de la interesada o del interesado.

En caso de no poder comprobar ingresos, deberá llenar el Formato de Reporte de Ingresos (FRI) y solicitar a la directora o el director de la escuela que valide la información contenida, con su firma y el sello oficial.

Los resultados de la Beca para Secundarias Privadas se darán a conocer entre el 27 y 31 de octubre en la página de la SEDUC. Ahí mismo, los aceptados deberán imprimir el dictamen de asignación del apoyo escolar, el cual deberá entregarse en la institución donde realiza sus estudios.

