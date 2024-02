Vecinos de Nezahualcóyotl, encabezados por el alcalde, Adolfo Cerqueda y el expresidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, realizan un plantón frente al Palacio de Gobierno, en Toluca, para exigir que se aumente el presupuesto al municipio en el Paquete Fiscal 2023.

Desde las 09:00 de la mañana de este martes comenzaron a arribar los vecinos de Neza, por lo que la circulación en el primer cuadro de la ciudad de Toluca permanece cerrada a la circulación vehicular.

Al respecto del bloqueo Cerqueda señaló:

Estamos haciendo uso no solamente del derecho que tenemos a manifestarnos, hoy me encuentro frente a esta responsabilidad en el Gobierno Municipal generando un esquema de exigencia que permita que ciudadanas y ciudadanos para que se vean representadas. En el caso de Nezahualcóyotl, hay algunos programas que nosotros no hemos tenido la posibilidad de que nos incluyan o se nos incluya desde hace ya varios meses, desde que arrancamos esta administración municipal