La noche de este lunes 6 de octubre 2025, la familia de Kimberly Hilary Moya González, joven de 16 años desaparecida en Naucalpan, Estado de México, bloqueó por varias horas Periférico Norte, en Naucalpan, rumbo a la Ciudad de México, en demanda de una respuesta ante la desaparición de la alumna del CCH Naucalpan.

Noticia relacionada: ¿Dónde y Qué Semestre Estudia Kimberly Moya, Joven Desaparecida Tras Salir de un Café Internet?

La madre de la joven denunció ante a N+ que su hija desapareció el pasado 2 de octubre. Narró que Kimberly salió de su casa a las 15:56 horas, cuando fue a imprimir una tarea a un café internet, y que solo estuvo 20 minutos fuera, ya que las cámaras del sitio muestran que la menor salió del lugar a las 16:06 horas.

Salió por unas copias, y ya no regresó

Dijo que su hija estudia en el CCH Naucalpan, que es una "niña muy estudiosa".

VIDEO: Familiares de Kimberly Moya, Alumna de CCH Naucalpan, Bloquean Periférico Norte Hoy, 6 Octubre 2025

Acusó que hay un hombre detenido por estos hechos, que en algunos videos ve que este sujeto corre hacia Kimberly, y que esta persona tendría entre 47 o 50 años. Señaló que a las 24:00 horas de este lunes se cumplen las 48 horas y que esta persona podría ser liberada. La mamá acusó que aunque le dijeron que este hombre no está vinculado con su hija "supuestamente", fue la última persona que la vio, "yo necesito a mi hija, ya".

Lo tienen desde el sábado en fiscalía

La madre de Kimberly Hilary Moya González, exigió que quiere a su hija de regreso porque de lo contrario no se retirarían. Sin embargo, a las 23:00 horas fue liberada la circulación.

Quiero a mi hija, ya, no vamos a retirar el bloqueo hasta que aparezca

¿Quién es Kimberly Hilary Moya González?

Kimberly tiene 16 años

Estudia el primer semestre del CCH Naucalpan.

Desapareció en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, Estado de México.

en la Salió de un café internet a donde fue a imprimir una tarea.

Historias recomendadas: