Bomberos Acuden a Incendio de Llantas en San Lorenzo Río Tenco, Cuautitlán Izcalli

Este domingo 8 de marzo de 2026, elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Cuautitlán Izcalli trabajan para controlar un incendio de llantas en un terreno ubicado en la localidad de San Lorenzo Río Tenco, Estado de México.

El siniestro fue reportado alrededor de las 17:35 horas. Imágenes difundidas muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos puntos del municipio, incluyendo las inmediaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, Campo 4.

Tres unidades en el lugar

Al sitio arribaron las unidades PCYB-64, PCYB-56 y PCYB-71 para atender la emergencia. Según el reporte del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, los trabajos de sofocamiento continúan activos.

Sin lesionados, pero con cortina de humo

Las autoridades municipales informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sobre el humo visible desde amplias zonas del municipio, el gobierno local precisó que "en la zona se formó una cortina de humo que no representa riesgo para la población."

Hasta el cierre de esta nota no se ha informado sobre las causas que originaron el fuego ni el tiempo estimado para su control total.

Historias recomendadas:

CT