Caen 44 Falsos Agentes de la Fiscalía; Montaban Retenes para Extorsionar en Edomex

Entre el 19 de enero de este año y la fecha, autoridades del Estado de México han detenido a 44 personas señaladas por hacerse pasar por integrantes de corporaciones de seguridad para cometer diversos delitos de alto impacto. Los arrestos se realizaron en distintos puntos de la entidad como resultado de operativos conjuntos entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente utilizaban vehículos con características oficiales, uniformes e insignias falsas para simular operativos de seguridad. Bajo ese esquema, habrían cometido delitos como portación y disparo de arma de fuego, así como uso indebido de identificaciones oficiales.

En varios de los casos, las detenciones se realizaron en flagrancia y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y dosis de narcóticos.

Instalaban falsos filtros de revisión

Objetos asegurados a agentes falsos. Foto: Fiscalía de Edomex

Las indagatorias señalan que los implicados instalaban falsos filtros de revisión, donde detenían vehículos de manera ilegal. Una vez que seleccionaban a sus víctimas, les solicitaban documentos y les advertían que sus unidades supuestamente contaban con reportes de robo o estaban vinculadas a hechos delictivos, con el objetivo de intimidarlas y exigirles dinero a cambio de no presentarlas ante el Ministerio Público.

En otros casos, las víctimas eran obligadas a subir a los vehículos de los presuntos delincuentes y a contactar a familiares para solicitar transferencias bancarias o entregas de efectivo. Tras obtener el dinero, eran amenazadas para evitar que presentaran denuncias.

También se tiene registro de que este modus operandi se replicó en tramos carreteros como la México–Pachuca, la México–Querétaro y el Arco Norte, donde conductores de transporte de carga eran interceptados. Posteriormente, otros grupos, con información previa, despojaban a los operadores de sus unidades y mercancía.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas y posibles vínculos con otros hechos delictivos.

