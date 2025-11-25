Caen Objetivos Prioritarios en Operación 'Caudal' Edomex: ¿Cuántos Años de Cárcel Podrían Pasar?

La Fiscalía del Estado de México informó hoy, 25 de noviembre, la detención de seis objetivos prioritarios, en el marco de la segunda etapa de la Operación Caudal en la entidad. Te decimos cuántos años de cárcel podrían pasar.

Mediante un comunicado, se detalló que elementos de la Fiscalía cumplimentaron orden de aprehensión en contra de los objetivos prioritarios de la Operación “Caudal”, se trata de:

Cristian Jesús “N” alias el “Gimy” y/o “Jimmy”. Juan “N”. Guillermo “N”. Ricardo “N”. Juan Manuel “N” alias “El Maya”. María del Carmen “N”.

Los detenidos son identificados por su probable participación como ordenadores de actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en la entidad. Además son investigados por los siguientes delitos:

Contra el servicio público y distribución del agua.

Homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades.

Disparo de arma de fuego y contra la salud.

La Fiscalía mexiquense destacó que los sujetos detenidos forman parte del entramado criminal que actúa bajo el auspicio de supuestas organizaciones sindicales.

¿Cúantos años de cárcel podrían recibir los detenidos?

En caso de ser declarados culpables, los seis objetivos prioritarios detenidos podrían alcanzar hasta 100 años de prisión.

Los ahora detenidos eran líderes o integrantes relevantes de las organizaciones sociales con fachada de sindicatos autodenominadas:

Sindicato 22 de Octubre

Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)

Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)

"La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”, estas dos últimas, aliadas de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

Estos grupos, se encuentran relacionados con hechos delictivos de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, contra la salud, así como contra el servicio público y distribución del agua en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.

Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, actualmente Sexto Regidor en el municipio de Chalco, es identificado como líder del "Sindicato 22 de Octubre" y de acuerdo a las investigaciones, utilizaba su grupo delictivo para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través pipas irregulares, propiedad de sus integrantes, además ordenaba agredir a conductores de vehículos ajenos a su organización.

