Video | Así Fue el Momento Exacto de la Explosión en Vivienda de Ecatepec

Dos cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la explosión ocurrida en una vivienda de Ecatepec. En las imágenes se observa el estallido que lanza pedazos de concreto hacia casas de enfrente y alcanza a dos vehículos estacionados: un coche negro y una camioneta blanca.

La fuerza del impacto fue tal que incluso los postes se doblan y los cables se mueven. De acuerdo con los registros, en ese instante no había personas en la calle.

Amenazas toda la madrugada

Vecinos del lugar señalaron directamente a un hombre como el presunto causante del siniestro. Según testimonios, durante la madrugada habría sostenido una discusión telefónica con su esposa y, presuntamente bajo la influencia de alcohol o drogas, la habría amenazado en repetidas ocasiones con destruir la vivienda. Las amenazas, aseguran, fueron escuchadas por varias personas.

Captan Momento de Explosión en Vivienda de Ecatepec que Destruyó Inmuebles

Como resultado de la explosión, el hijo de los propietarios sufrió lesiones. Además, un bebé fue rescatado de entre los escombros junto con su madre, según relataron testigos. Los daños materiales se extendieron a viviendas cercanas; una estética perteneciente a una vecina quedó completamente destruida. Incluso se reportó un ave herida por fragmentos de vidrio tras el estallido.

