CCH Naucalpan Retoma Actividades Administrativas Mañana 3 de Octubre, ¿Cuándo Regresan a Clases?

Después de que el pasado 22 de septiembre 2025, fuera atacado y asesinado Jesús Israel de 16 años en el CCH Sur, Facultades y los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM pararon actividades en demanda de justicia, seguridad y solidaridad con sus compañeros.

Ante esto, el CCH Naucalpan informó que mañana viernes 3 de octubre se reanudan las actividades administrativas, enfocadas en labores de limpieza y acondicionamiento de los espacios académicos.

En un comunicado, la institución indicó que el acompañamiento de los maestros continuará en línea, junto con las acciones de seguimiento al Plan de Seguridad del CCH Naucalpan y la atención de la comunidad a través de los Grupos de Escucha en línea.

¿Cuándo regresan a clases en el CCH Naucalpan?

La institución informó que las clases presenciales se reanudarán el próximo lunes 6 de octubre 2025.

Se exhorta a la comunidad a mantenerse informada mediante los canales oficiales de comunicación institucional

Los 5 planteles del CCH tienen clases vía remota como medida preventiva, ante una ola de supuestas amenazas que se dieron después de lo ocurrido en el CCH Sur. Mientras que algunas facultades de la UNAM optaron por un paro total y otras suspendieron las actividades presenciales, y lo hacen en línea.

