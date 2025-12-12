Caso César Arturo: Taxista de App Lleva Pasaje al AIFA y Desaparece al Regresar a su Casa

César Arturo Sánchez Sánchez, conductor de taxi por aplicación, desapareció luego de acudir a dejar un pasaje al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México; su familia pide ayuda para localizarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, la última vez que se supo de César fue el 4 de diciembre alrededor de las 7:00 horas, en el Camino Libre a Tonatitla, cuando le indicó a sus seres queridos que se ubicaba en inmediaciones del aeropuerto De hecho, les envió un video de cuando circulaba sobre la nueva vía que conecta desde el “Puente de Fierro” en Ecatepec.

Sin embargo, luego perdieron toda comunicación con el hombre de 40 años de edad que manejaba un auto Kia color azul metálico con placas NFH-228-A del Edomex. Una vez que no supieron nada de su paradero, acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para realizar la denuncia correspondiente.

¿Qué se sabe de César Arturo Sánchez?

En la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, se establece que César Arturo es de complexión robusta y mide 1.70 metros. Su tez es morena, tiene cara redonda y boca mediana.

Entre sus señas particulares se encuentran:

Tatuaje de un volante de auto en la muñeca izquierda

Tatuaje de diagrama de cambios en la mano derecha

Cicatriz en el abdomen por cirugía

Barba de candado

Perforación en ambas orejas

Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo temen que pueda estar en peligro, por ello piden ayuda para encontrarlo lo más pronto posible.

