¿Cómo Saber si Salí en Mujeres con Bienestar? Así Checas si te Toca Pago en Diciembre 2025

El año está por terminar pero antes está por caer el último pago de Mujeres con Bienestar en diciembre 2025, por tal motivo, acá te decimos cómo saber si saliste beneficiada en el programa social del Edomex y cuánto dan de apoyo económico en la dispersión final de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Debido a que el nuevo rango de edad del programa social provocó la baja de varias beneficiarias, en una nota ya te dijimos cómo checar tu estatus de Mujeres con Bienestar 2025 y qué significa "concluido" o "finalizado" al momento de consultar tu solicitud.

¿Cómo saber si salí en Mujeres con Bienestar?

Solo existe una forma de saber si serás beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar Edomex y es que hayas hecho tu pre-registro en los únicos dos años que se abrió el trámite (2023 y 2024). Si cumples con ese requisito, deberás recibir un mensaje SMS al número de celular que pusiste durante tu inscripción; ahí te llegará fecha, hora y lugar al que debes acudir para validar tu documentación y así completar tu entrada formal al apoyo.

De acuerdo con palabras del titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, el objetivo es que darle entrada a las más de 2 millones de mujeres que realizaron su pre-registro a Mujeres con Bienestar, de aquí a que termine el mandato de Delfina Gómez como Gobernadora del Edomex, en 2029.

¿Cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar diciembre 2025?

Las nuevas beneficiarias y las de permanencia van a cobrar su último depósito el año a mediados de diciembre 2025. Por ahora, aún no se dan a conocer las fechas oficiales del pago, pero se espera que el dinero caiga del 10 al 20 de dicho mes.

Para las que preguntan cuánto dan en Mujeres con Bienestar 2025, cada beneficiaria recibe un pago bimestral de 2,500 pesos. Dicha cifra se ha mantenido desde que inició el programa social en el Estado de México y se espera que así se mantenga para el próximo año.

