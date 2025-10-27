¿Cuál Es la Sanción y Multa por Distribuir Agua en Pipas No Autorizadas? Esto Dice Código Penal
Las autoridades del Estado de México dieron a conocer cuáles son las sanciones para quienes distribuyan sin autorización agua en pipas; en 48 municipios implementaron la Operación Caudal
El Estado de México (Edomex), la venta de agua en pipas sin los permisos correspondientes es sancionada conforme al Código Penal estatal, este delito puede castigarse con penas de prisión y multas.
De acuerdo con las autoridades locales, con estas acciones buscan frenar el comercio no autorizado de venta de agua, que afecta al abasto y la salud pública.
Recientemente, llevaron a cabo la Operación Caudal con el fin de controlar la explotación y distribución ilegal del agua en 48 municipios del Edomex, para desarticular las redes dedicadas a actividades ilícitas mediante pipas no autorizadas.
Nota relacionada: ¿Por qué Hay Bloqueo de Piperos Hoy? Esto Demandan durante Protestas en CDMX y Edomex.
Multas y sanciones por distribuir agua de forma no autorizada
El artículo 145 del Código Penal indica las sanciones para las pipas no autorizadas. Señala que quien distribuya agua potable a través de pipas sin permiso o dictamen de factibilidad expedido por la autoridad competente puede recibir de dos a seis años de prisión y una multa de 50 a 200 días.
Por su parte, cuando se utiliza una fuente de abastecimiento distinta a la autorizada, la sanción es de uno a tres años de cárcel, así como una multa de 25 a 100 días.
Mientras que restringir o impedir el flujo de agua destinada al suministro público, sin causa justificada, puede ser castigada con
Resultados de la Operación Caudal
Con la Operación Caudal, las autoridades intervinieron 189 inmuebles y aseguraron 322 pipas, además de localizar 51 pozos y 138 tomas clandestinas.
Además, fueron detenidas siete personas, algunas por delitos con la distribución ilegal de agua y portación de armas, mientras que otras enfrentan cargos por delitos contra el servicio público.
