Orden de Aprehensión contra Implicados en Homicidio de Sacerdote en Edomex; Suman 3 Detenidos

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en reclusión en contra tde res implicados en el homicidio sacerdote reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán.

Se trata de de Brandon Jonathan 'N', Fátima Isabel 'N' y María Fernanda 'N', por su posible participación en el homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años de edad.

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre, un juez de control ordenó prisión preventiva para María Fernanda 'N' y Brandon Jonathan 'N' por la desaparición del sacerdote Ernesto, cuyo cuerpo fue hallado en Nextlalpan.

En caso de ser declarados culpables por homicidio doloso, los detenidos podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión, así está previsto en el Código Penal vigente en Estado de México.

¿Qué se sabe del homicidio del sacerdote?

La Fiscalía del Estado de México estableció, a través de actos de investigación, que el pasado 29 de octubre, la víctima se trasladó de su domicilio, a bordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de Fátima Isabel 'N', persona con quien la víctima tenía una relación de confianza. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan 'N'.

Una vez en el lugar, el sacerdote convivió por varias horas con Fátima Isabel 'N' y Brandon Jonathan 'N', consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto al sacerdote provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también arribó María Fernanda 'N', pareja sentimental de Brandon Jonathan 'N'; los tres probables partícipes habrían realizado actos para ocultar el cuerpo del occiso, para lo cual utilizaron cobijas y bolsas que amarraron a un sillón para finalmente trasladar el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde el 30 de noviembre lo abandonaron en un río de aguas negras.

De acuerdo con la investigación, Brandon Jonathan 'N', con el conocimiento previo de Fátima Isabel 'N', agredió físicamente a la víctima causando su muerte, posteriormente, María Fernanda 'N', auxilió a ambos para realizar diversas acciones dirigidas a ocultar y destruir evidencia, tales como la limpieza del lugar, la eliminación de huellas materiales del hecho y ocultar el cuerpo.

