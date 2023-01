Denuncian extrabajadores del ISEM despido por WhatsApp

Extrabajadores del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) denunciaron que fueron despedidos mediante un mensaje vía Whatsapp al iniciar el año, por lo que este jueves se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud, en Toluca.

Te recomendamos: Sexta Ola Covid Llegará al Pico Esta Quincena

Los afectados señalaron que, en total, 110 trabajadores de las jurisdicciones sanitarias de Toluca, Tenango del Valle e Ixtlahuaca fueron despedidos de manera injustificada el 2 de enero por lo que decidieron protestar. Esto dijo uno de los afectados:

No es justo que después de tantos años de estar laborando nos digan ‘ya no se presenten’. ¿Por qué no nos dieron la cara y nos lo dijeron directamente? No se vale, porque somos compañeros que llevamos bastante tiempo de trabajo. Ahora, estuvimos en vacunación covid, ahí sí nos necesitaron, ahorita que se terminó ya no nos necesitan