Habitantes denuncian la desaparición de Juan Gabriel Quiroz Osorio, de 58 años, un hombre que fue sacado a la fuerza de su vivienda y negocio, el pasado 16 de noviembre, en el municipio de Otumba, Estado de México.

El hombre fue subido a una camioneta y desde hace cuatro días se desconoce su paradero.

Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y autoridades de varios municipios colaboran en su búsqueda.

Este domingo 20 de noviembre de 2022, familiares y amigos realizaron una marcha que llegó al Centro de Justicia de este municipio para exigir su localización.

“Lo que sabemos es que llegaron en una camioneta RAM, en otro carro y en otra moto aproximadamente 10 personas encapuchadas, entraron al negocio, se fueron contra él, lo golpearon, se robaron lo que pudieron y se lo llevaron. Lo privaron de la libertad y desde ese momento no sabemos nada de él”, dijo Claudia Quiroz, sobrina de Juan Gabriel.

Sin línea de investigación por desaparición de hombre

Por su parte, Gersain Quiroz, el hijo del señor Juan Gabriel, informó que hasta el momento no hay una línea de investigación sobre la desaparición de su padre.

“Todavía no hay una línea de investigación, no sabemos, no tenemos información de por dónde podría ser la investigación. Hablamos con los fiscales, nosotros principalmente tememos por nuestra seguridad y lo que ellos nos están ofreciendo es la protección para la familia”, explicó Gersain Quiroz, hijo de Juan Gabriel.

Con información de N+

HAVJ/JLR