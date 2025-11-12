Nuevas Multas de Tránsito en Edomex: ¿Quiénes Pagan Más y Quiénes Menos por Sanciones?

¡Toma precauciones! El próximo martes 25 de noviembre entrará en vigor la actualización al Reglamento de Tránsito del Estado de México (Edomex), que elimina las multas fijas y las cambia por rangos mínimos, medios y máximos.

Es decir, ahora en lugar de que haya montos fijos para las infracciones, habrá quienes paguen más y quienes paguen menos. ¡Toma nota! Aquí te contamos cómo se definirán dichos pagos.

Cambios al Reglamento de Tránsito

En un comunicado, el Gobierno mexiquense indicó que el cambio al Reglamento de Tránsito tiene un enfoque social y educativo.

“Por primera vez se reformuló con un solo objetivo: que haya más seguridad vial, que haya menos incidentes y, lo más importante, preservar la vida de las y los menores”, dijo el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González.

El propósito del reglamento, enfatizó la administración estatal, es proteger la vida, garantizar una movilidad segura, prevenir incidentes de tránsito y cuidar a niñas y niños.

¿Quiénes pagarán más y quiénes menos?

Ahora, el Reglamento de Tránsito promoverá la educación vial y la regularización voluntaria para cuidar la vida y la economía de las personas, según se indicó en el comunicado oficial.

Por ello, la nueva normativa elimina las multas fijas y las sustituye por rango mínimo, medio y máximo, según el historial de infracciones no liquidadas del conductor.

Es decir, quien cumpla pagará menos y quien acumule sanciones pagará más. Las nuevas infracciones funcionarán de la siguiente manera:

Mínima : para quienes no tengan infracciones previas.

: para quienes no tengan infracciones previas. Media : para quienes acumulen de 2 a 3 infracciones sin pagar.

: para quienes acumulen de 2 a 3 infracciones sin pagar. Máxima: para quienes registren 4 o más infracciones pendientes.

“Estas se irán eliminando conforme se vayan pagando, incentivando así la regularización voluntaria”, indicó.

Ejemplo de nuevas multas

Para ejemplificar el funcionamiento de las nuevas multas, el Gobierno mexiquense expuso que no respetar señalamientos restrictivos tendrá multas de las 16 a las 20 UMA; usar el celular mientras se conduce, de 16 a 20 UMA; y no usar cinturón de seguridad, de 3 a 5 UMA.

“Con esta reforma, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la seguridad vial, proteger la integridad de niñas, niños, peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en la vía pública para salvar vidas”, agregó.

