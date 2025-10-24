Detienen a Chofer de Taxi Que Asaltó y Agredió a Joven, en Coacalco, Estado de México

Fue detenido el conductor de un taxi que presuntamente robó y realizó tocamientos a una joven de 16 años, en Coacalco, Estado de México.

Las autoridades detuvieron al chofer de un auto compacto que funcionaba como taxi, luego de ser denunciado por la menor.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal, en el citado municipio mexiquense, cuando la mujer se dirigía a la escuela, la mañana de este jueves 23 de octubre.

¿Cómo ocurrió el asalto en Coacalco?

De acuerdo con lo narrado por la joven, en algún momento del trayecto, el chofer cambió la ruta con el pretexto de evitar obras en la zona.

Tras detener el vehículo, amenazó a la víctima con un arma de fuego y la tocó. Después, le quitó el celular y dinero en efectivo.

Posteriormente, la bajó de la unidad y dejó a la chica a mitad de la calle. Fue entonces que ella corrió y tocó una casa para pedir ayuda.

Vecina ayuda a afectada

Luego de tocar la puerta, una mujer salió y encontró a la joven agredida, quien le pidió ayuda tras el asalto y agresión que había sufrido.

La vecina y otros habitantes de la zona auxiliaron a la estudiante, a quien dieron contención tras el incidente.

Me dijo, me acaban de asaltar, señora, me acaban de asaltar aquí afuera, le digo cómo crees no vimos nada, tranquila, serena. ¿Qué pasó? Y me dice que el tipo traía una pistola, me pegó, me manoseó, me quitó mi dinero y mi celular

Tras la revisión de cámaras, se hizo un cerco de seguimiento y la policía mexiquense logró ubicar el auto del presunto infractor, a quien detuvo y fue remitido ante las autoridades.

Con información de N+

ICM