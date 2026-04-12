Detienen a Padrastro Tras Asesinato de Menor en Ecatepec

Ian, un niño de ocho años fue asesinado presuntamente por su padrastro al interior de una vivienda ubicada en la colonia San Martín de Porres, en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor, identificado como Carlos Edmundo “N”, habría golpeado al menor y lo habría herido con un objeto punzocortante. Versiones preliminares señalan que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Tras el ataque, intentó huir, pero fue retenido por vecinos de la zona, quienes lo entregaron a elementos de la policía municipal que acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

Despiden en Ecatepec a Ian, Niño de 8 Años Asesinado Presuntamente por su Padrastro

Presunto responsable detenido

El gobierno municipal de Ecatepec informó que, tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Tarea de la Marina acudieron de inmediato al domicilio, donde lograron la detención del presunto responsable.

La Unidad de Atención a Víctimas brindó apoyo psicológico y acompañamiento a los familiares del menor, mientras que paramédicos ofrecieron atención médica y asistencia necesaria en el lugar.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, y será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de determinar su situación jurídica, así como de continuar con las investigaciones correspondientes.

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