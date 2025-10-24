Detienen a Sujeto por Prender Fuego a Unidad del Mexibús
El conductor de la unidad logró apagar el fuego y desalojar a los usuarios. El hombre fue detenido y trasladado al Ministerio Público
En el Estado de México fue detenido un sujeto acusado de rociar gasolina a una unidad del Mexibús y prenderle fuego.
El hecho ocurrió en una de las estaciones, en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec.
El conductor de la unidad de transporte logró apagar el fuego y desalojar a los usuarios.
En el video de una cámara de seguridad se observa cómo al iniciar el fuego, varias personas corren para retener al presunto responsable cuando intentaba huir.
Enseguida dieron aviso a elementos de Policía que finalmente detuvieron al hombre y lo trasladaron al Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación.
Con información de N+
