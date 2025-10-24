Detienen a Sujeto por Prender Fuego a Unidad del Mexibús

En el Estado de México fue detenido un sujeto acusado de rociar gasolina a una unidad del Mexibús y prenderle fuego.

El hecho ocurrió en una de las estaciones, en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec.

El conductor de la unidad de transporte logró apagar el fuego y desalojar a los usuarios.

Video: Hombre Rocía Gasolina y Prende Fuego a Camión del Mexibús en Ecatepec

Retienen a sujeto que prendió fuego a Mexibús

En el video de una cámara de seguridad se observa cómo al iniciar el fuego, varias personas corren para retener al presunto responsable cuando intentaba huir.

Enseguida dieron aviso a elementos de Policía que finalmente detuvieron al hombre y lo trasladaron al Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ