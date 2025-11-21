Detienen a Christian “N”, Alias, “Jimy”, Líder del “Sindicato 22 de Octubre” y Regidor en Chalco

Las autoridades del Estado de México confirmaron la detención de Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” o “Jimy”, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”, quien además, actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de Chalco, Edomex.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el sujeto fue aprehendido en las primeras horas de este viernes 21 de noviembre 2025, luego del cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la segunda fase de la “Operación Caudal”.

¿Quién es el Christian Jesús “N”, alías, "Jimy"?

El “Jimy”, era considerado un objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas vinculadas al robo de agua, como por ejemplo:

Extracción

Distribución

Comercio ilícito del agua en Edomex

