Detienen a Practicante de Fiscalía Edomex por Robarse 6 Armas Relacionadas con Investigaciones

Jaqueline “N”, quien era realizaba sus prácticas profesionales en balística de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla fue detenida luego de que sustrajo varias armas que estaban bajo reguardo por estar relacionadas con investigaciones. ¿Cómo pudo sacar las armas que estaban bajo resguardo de la Fiscalía del Edomex?

En un comunicado, la fiscalía del Estado de México informó que Jaqueline “N”, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el robo de seis armas, que estaban aseguradas por encontrarse relacionadas con la comisión de un hecho delictivo, y precisó que éstas no formaban parte del armamento de la institución.

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De acuerdo con la investigación, el pasado 18 de marzo, un perito adscrito a la Fiscalía Regional de Tlalnepantla denunció el robo de seis armas de fuego de diversos calibres relacionadas con cuatro expedientes de investigación, las cuales se encontraban en su área de trabajo en Servicios Periciales, donde se les realizaban dictámenes periciales correspondientes relacionados con expedientes de investigación.

¿Cómo se robó las armas Jaqueline “N”?

La fiscalía del Edomex idicó que una vez que se tuvo conocimiento de que las armas habían desaparecido, se inició la investigación correspondiente que permitió ubicar, a través de diversas videograbaciones de seguridad, a una femenina identificada como Jaqueline “N”, quien era prestadora de prácticas profesionales en balística de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla.

En las grabaciones se le ve ingresar al área de bodega en compañía de un hombre, para minutos después retirarse con una mochila y un bolso de mano, en las que al parecer, habría sustraído y ocultado las armas.

Después de esto, el 18 de marzo, la practicante se reportó enferma y no acudió al área donde realizaba sus prácticas profesionales.

Dos días después, el 20 de marzo, cuatro de las armas robadas fueron halladas al interior de un vehículo abandonado en un inmueble cercano al domicilio de Jaqueline “N”, además en el automotor también fueron halladas otras dos armas que ahora se investiga si estarían relacionadas con algún delito.

Además, se solicitó una orden de cateo para revisar la casa de Jaqueline "N", en donde fueron hallados seis cartuchos 9 mm. El inmueble quedó asegurado.

El 22 de marzo, Jaqueline “N” fue detenida en el municipio de Zumpango. Fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Un juez la vinculó a proceso como probable responsable del delito de robo, imponiéndole prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. Podía recibir una sentencia de hasta 8 años de prisión.

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