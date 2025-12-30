Encuentran Cuerpo de Un Hombre en Canal de Cuautitlán, Estado de México

La mañana de hoy, 30 de diciembre de 2025, se localizó el cadáver de un hombre en un canal de aguas negras en el municipio de Cuautitlán, estado de México.

Los hechos ocurrieron en el perímetro de la calle Emisor Poniente, hasta donde se trasladaron los distintos servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos apoyaron en el rescate del cuerpo de la víctima, mientras que los peritos recolectaron los indicios en la zona para integrarlos a la carpeta de investigación.

Víctima, aún sin identificar

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, quien se encontraba en el canal de aguas negras en un predio del municipio de Cuautitlán.

Al sitio también se movilizaron los servicios funerarios, en compañía del Ministerio Público, para el levantamiento y posterior trasladado del cuerpo.

En ese lugar se pudo observar también la presencia de elementos de Guardia Civil, Policía Estatal y Protección Civil del municipio de Cuautitlán.

Se reportó el hallazgo de un cadáver en un canal en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México; se desconoce la identidad de la persona.



