Encuentran Cuerpo de Un Hombre en Canal de Cuautitlán, Estado de México

El cadáver fue localizado en un canal de aguas negras, en un predio del municipio de Cuautitlán

Predio en Cuautitlán, Edomex, donde fue encontrado un cadáver

Predio en Cuautitlán, Edomex, donde fue encontrado un cadáver. Foto: Captura de pantalla

La mañana de hoy, 30 de diciembre de 2025, se localizó el cadáver de un hombre en un canal de aguas negras en el municipio de Cuautitlán, estado de México.

Los hechos ocurrieron en el perímetro de la calle Emisor Poniente, hasta donde se trasladaron los distintos servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos apoyaron en el rescate del cuerpo de la víctima, mientras que los peritos recolectaron los indicios en la zona para integrarlos a la carpeta de investigación.

Video: Hallan Cuerpo en Canal de Aguas Negras en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Víctima, aún sin identificar

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, quien se encontraba en el canal de aguas negras en un predio del municipio de Cuautitlán.

Al sitio también se movilizaron los servicios funerarios, en compañía del Ministerio Público, para el levantamiento y posterior trasladado del cuerpo.

En ese lugar se pudo observar también la presencia de elementos de Guardia Civil, Policía Estatal y Protección Civil del municipio de Cuautitlán.

Inseguridad en el Estado de México
