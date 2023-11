Escuela de Texcoco Espera que Joven Rociado con Gasolina Tenga Reparación de Daño

La Fiscalía del Edomex dio a conocer que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre el caso de Cristian Vanllely Carranza quien fue rociado con gasolina y prendido cuando se encontraba en la Escuela de Mecánica Automotriz, plantel Texcoco.

Al respecto y tras hacerse viral el caso, la institución educativa emitió un comunicado donde expresó que lamenta el incidente y aseguró que participa activamente suministrando toda la información requerida por la Fiscalía del Edomex.

Este martes 21 de noviembre de 2023, los padres de Cristian, joven de 18 años que tiene quemaduras de segundo y tercer grado, han vivido un calvario.

Desde el sábado era atendido en un nosocomio privado, pero ante la falta de recursos tuvo que buscar atención en otros nosocomios. Así lo relató a N+ el papá de Cristian, tras sufrir otro rechazo en el Hospítal Las Américas.

Me dijeron que está lleno, que ahorita no hay; entonces está bien, ya me voy, no puedo perder tiempo, es mi hijo