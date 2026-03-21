Evalúan Daños Tras Explosión de Gas LP en Una Casa de Coacalco en Edomex

Una explosión provocada por la acumulación de gas LP sacudió la mañana del viernes 20 de marzo de 2026 a vecinos de la colonia La Magdalena Huizachitla, en el municipio de Coacalco, Estado de México, dejando un saldo de ocho personas lesionadas, además de daños materiales en viviendas y vehículos.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:40 horas al interior de un domicilio, lo que generó una fuerte onda expansiva que afectó al menos ocho casas aledañas y destruyó varios automóviles estacionados en la zona.

Tras el incidente, este sábado elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil acudieron al sitio para coordinar las labores de atención a la emergencia, en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales.

Equipos de emergencia realizaron la evaluación de daños estructurales en las viviendas afectadas, además de brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas fallecidas.

El día de ayer, tras la explosión por acumulación de gas LP registrada en un domicilio de #Coacalco, Edomex, una #MisiónECO de la #CNPC acudió al sitio para coadyuvar con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @pciviledomex y autoridades de @GobCoacalco2022, en acciones para la atención de la… pic.twitter.com/pxunIpCnAI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 21, 2026

Vecinos narran lo ocurrido tras la explosión

Dulce, pobladora del sitio, narró a N+ FORO que tras el estallido, corrieron a auxiliar a vecinos a quienes les había caído un muro.

“Se escuchó el estruendo, las ventanas de mi casa se enchuecaron, y corrimos a ayudar a los vecinos de enfrente, que les había caído un muro, como pudimos lo levantamos”, contó.

También dio a conocer que la persona que vive en la casa donde ocurrió el percance se dedicaba a la venta de productos de limpieza.

“Era nuestro vecino que vendía productos químicos, productos de limpieza. Lo sacaron consciente, pero sí le cayeron escombros. Era todo el predio de una casa y las dos vecindades de enfrente”, subrayó.

CRONOLOGÍA: Así Fue la Fuerte Explosión por Gas en Coacalco que Dejó Ocho Lesionados y Viviendas Destruidas

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