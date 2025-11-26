Luego de que se registrara una explosión en un polvorín localizado en la carretera Naucalpan–Toluca, en el municipio de Huixquilucan, las autoridades del Estado de México confirmaron un muerto y cinco lesionados.

En una tarjeta informativa, se confirmó que tras el accidente una persona perdió la vida en el lugar, asimismo se brindó apoyo inmediato a cinco personas lesionadas.

Para garantizar su pronta atención médica, dos de ellas fueron trasladadas por vía aérea en unidades de Grupo Relámpagos al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y las otras tres en ambulancias del SUEM y Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS Bienestar.

Explosión de polvorín, en zona de difícil acceso

Además, las autoridades estatales y municipales realizaron labores de evaluación y control de riesgos para evitar nuevos incidentes y se mantuvo comunicación permanente con las unidades de emergencia y los hospitales receptores.

Al lugar acudieron, además, Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), así como Policía estatal y municipal.

