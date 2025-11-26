Explosión de Polvorín en Huixquilucan Deja Un Muerto y Cinco Lesionados
La explosión dejó cinco lesionados, mismos que fueron trasladados a dos hospitales diferentes
La mañana de este miércoles, 26 de noviembre de 2025, se registró la explosión de un taller de pirotecnia en La Viga, en Huixquilucan, Edomex; una persona murió y 6 resultaron lesionadas
Luego de que se registrara una explosión en un polvorín localizado en la carretera Naucalpan–Toluca, en el municipio de Huixquilucan, las autoridades del Estado de México confirmaron un muerto y cinco lesionados.
En una tarjeta informativa, se confirmó que tras el accidente una persona perdió la vida en el lugar, asimismo se brindó apoyo inmediato a cinco personas lesionadas.
Para garantizar su pronta atención médica, dos de ellas fueron trasladadas por vía aérea en unidades de Grupo Relámpagos al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y las otras tres en ambulancias del SUEM y Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS Bienestar.
Explosión de polvorín, en zona de difícil acceso
Además, las autoridades estatales y municipales realizaron labores de evaluación y control de riesgos para evitar nuevos incidentes y se mantuvo comunicación permanente con las unidades de emergencia y los hospitales receptores.
Al lugar acudieron, además, Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), así como Policía estatal y municipal.
