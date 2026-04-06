Alerta Amber por Desaparición de Fátima Cabrera, en Tultitlán: Comparten Ficha de Búsqueda

Autoridades del Estado de México activaron una Alerta Amber para localizar a Fátima Cabrera Velázquez, una adolescente de 17 años reportada como desaparecida en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la ficha oficial, la menor fue vista por última vez el pasado 30 de marzo de 2026, fecha desde la cual se desconoce su paradero, por lo que se teme por su integridad. Al momento de su desapareció vestía pants negro con franjas blancas, sudadera lila y tenis blancos.

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¿Qué se sabe de su desaparición?

Según el reporte oficial, la adolescente salió de su domicilio en Tultitlán y desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

Las autoridades advierten que podría encontrarse en riesgo, ya que existe la posibilidad de que haya sido víctima de un delito. La ficha de búsqueda señala las siguientes características:

Nombre: Fátima Cabrera Velázquez, de 17 años.

Cabello castaño ondulado.

Ojos de color café y medianos.

Estatura: 1.60 metros.

Complexión: Delgada.

Tez: Blanca.

Como señas particulares tiene un lunar en la nariz del lado izquierdo, una marca en la mejilla izquierda de tono morado tenue, tatuaje de un pingüino con iniciales "UF" en el tobillo izquierdo y un lunar en el labio superior izquierdo.

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Puedes comunicarte a:

Emergencias: 911.

Locatel CDMX: (55) 5658 1111.

Locatel Edomex: (722) 167 8808.

Alerta Amber Estado de México: 800 00 854 00 y 800 89 029 40.

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