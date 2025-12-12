Hallan a Mujer sin Vida cerca de Sierra de Guadalupe, Tultitlán; Tenía Reporte de Desaparición

Este 12 de diciembre de 2025, una mujer fue hallada muerta en inmediaciones de la Sierra de Guadalupe en Tultitlán, Estado de México; tenía ficha de búsqueda.

Según los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado por vecinos que transitaban por el camino de terracería ubicado en la avenida Estado de México, esquina con la calle Coyote de la colonia Buenavista.

Noticia relacionada: Detienen Esposo de Maritza: Mujer Pidió el Divorcio, Desapareció y Fue Hallada Muerta en Uruapan

Los testigos refirieron que cuando tomaron la ruta que conduce hacía una parte de la Sierra de Guadalupe, observaron una bolsa de plástico que contenía presuntos restos humanos, así que dieron aviso a las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad de Edomex y Policía Municipal, con la finalidad de verificar la situación y, una vez que confirmaron el hallazgo de la mujer sin vida, acordonaron la zona para comenzar con las primeras indagatorias.

¿Quién es la mujer hallada sin vida en Tultitlán?

Los servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes y dieron aviso a la autoridad correspondiente. Luego de algunas horas llegaron familiares de la víctima, quienes fueron notificados del hallazgo de una persona que contaba con características similares a la de su ser querido.

Lamentablemente, los familiares indicaron a las autoridades que la mujer es su familiar, quien estaba desaparecida desde el 6 de diciembre, por lo que tenía una ficha de búsqueda activa en el Estado de México.

La reconocieron por sus señas particulares, así como por un pants que su mamá le había regalado días antes de su desaparición; sospechan que la expareja de la víctima está implicada en el feminicidio.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas de su deceso y confirmar su identidad.

Video: Hallan Cuerpo de Mujer Sin Vida Cerca de Zona Boscosa en Tultitlán, Edomex

Sierra de Guadalupe es foco rojo: vecinos

Luego del hallazgo del cuerpo de la mujer en Tultitlán, los vecinos de la colonia Buenavista refirieron que este no es el primer caso en el que encuentran a una persona sin vida, pues hace algunas semanas hallaron otro en el mismo punto.

Y es que la Sierra de Guadalupe es considerada un punto rojo, ya que se llevan a cabo diversos hechos delictivos, como asaltos, amenazas y feminicidios.

Un caso reciente es el de Olga, quien tenía 52 años y, a finales del mes de octubre salió a correr como todas las mañanas a la Sierra de Guadalupe, pero fue asesinada de un tiro en el pecho, justo en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A poco más de un mes del crimen, aún no se sabe nada de los responsables. Incluso, las autoridades no se ponían de acuerdo sobre a quién le correspondía realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones, que al final quedaron a cargo de la FGJEM.

Los mismos guardias forestales saben de la inseguridad y piden más vigilancia. Así lo refiere Marcos Fuentes, trabajador de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR).

Se soltó la delincuencia, hay muchos asaltos. Aquí han bajado sin tenis, sin ropa. Son del Estado, traen armas, traen todo (...) Tenemos ahí machetes, pero sacan una pistola y qué hacemos

Historias recomendadas:

EPP

