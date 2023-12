Fiestas Decembrinas, Época Difícil para los Migrantes del Edomex

Los migrantes pasan la navidad y el fin de año lejos de su tierra, su casa y su familia. Las fechas son difíciles para ellos, por los recuerdos que tienen de fiestas pasadas y por la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos. El simbolismo de las fiestas decembrinas para un migrante es doloroso, pero muchas veces no tanto como las razones que le llevaron a abandonar su país.

“Yo no pienso que nadie migra porque quiera, porque esto es bien duro y es bien triste estar lejos, no del país, el país no importa, lo que importa es tu familia”, señaló Ismenia Rubio, migrante de Cuba, que se queda en el albergue “Hermanos en el Camino”, en Metepec.

Desde Venezuela, Cuba, Guatemala y Honduras hay quienes han pasado un mes de travesía, pero hay otros que llevan más de un año de viaje. Sin hogar ni dinero, todos los días son duros. Pero dicen que de donde vienen las cosas no son muy diferentes, por lo que prefirieron salir a buscar otra oportunidad.

Migrantes cocinando en albergue de Metepec. Foto: Alejandro Alarcón | N+

“Es que es muy crítica, la verdad ya el valor de todo, la economía allá está requeté bajando, también en educación y todo, para los niños más que todo”, indicó Wendy Soto, originaria de Honduras.

Los menores también son parte de la migración. Ellos recuerdan cómo pasaron la última navidad y pese a su corta edad también tienen el sueño de estar mejor en otro lado.

“Allá lo festejamos con cohetes, por veces partimos pastel, hay veces que también reventamos morteros”, recordó Mariana, hija de migrantes hondureños. "Mucho mejor, porque, porque en Honduras es más peligroso", dijo Alondra, hija de migrantes venezolanos.

En albergues para migrantes, como el que hay en Metepec, Estado de México, encuentran familias temporales con quien pasar estas fechas, compartir el alimento e intercambiar expectativas para el próximo año. Si todo sale bien del otro lado de la frontera.

“Si Dios quiere, en los Estados Unidos, ya sea en Chicago, la ciudad de los cuatro vientos, Illinois, o Washington DC o New York, la Gran Manzana, uno de esos tres condados, si Dios quiere”, indicó Alejandro Hernández, migrante venezolano.

Para las y los migrantes sólo hay un propósito de año nuevo. La tristeza de estar lejos de lo que conocen es también el principal impulso para llegar a estados unidos, encontrar un trabajo y ayudar a quienes dejaron atrás.

