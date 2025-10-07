Hombre Apuñala a su Familia en Ecatepec y se Corta el Cuello: 3 Niños Están Hospitalizados

Un hombre bajo el efecto de las drogas y en estado de ebriedad cometió actos de violencia en contra de varios integrantes de su familia, quienes tuvieron que recibir atención médica debido a sus heridas.

Dos policías patrullaban la zona cuando una mujer los alertó de los hechos de vivienda. Les comentó que en una casa había un sujeto atacando a varias personas y acudieron al lugar.

Video: En una Pelea en Guadalajara Hombre Mata a su Tío y es Detenido un año Después

Los policías municipales del sector 23 detuvieron a Carlos Daniel "N", de 40 años, por apuñalar a cuatro integrantes de su familia: una mujer y tres menores de edad. Un familiar relató que Carlos Daniel "N" es adicto a diversas sustancias y que se había mostrado violento y fuera de control.

Nota relacionada: Jóvenes en Aparente Estado de Ebriedad Atacan a Golpes a Policías en Hermosillo

Intentaron persuadir al hombre para que dejará el cuchillo, pero al verlos, se provocó una herida en el cuello y de forma inmediata fue sometido.

Familiares fueron trasladados al hospital

Cuando llegaron a la casa, la joven de 32 años se encontraba sentada en una banca, con heridas en el cuello y en varias partes del cuerpo. Ella señaló a su primo como el agresor.

La mujer y los tres niños fueron trasladados al Hospital José María Rodríguez, donde permanecen con atención médica luego de ser sometidos a cirugías; están fuera de peligro.



Historias recomendadas:

FBPT.