IMSS Reconoce a Médicos Internos que Bailaron Vals con Quinceañera Hospitalizada

Luego de que un grupo de médicos internos se hiciera viral al bailar vals con una paciente de 15 años, internada por una cirugía de apendicitis en el Hospital General Regional de Toluca, autoridades del IMSS les otorgaron un reconocimiento por su humanismo.

Los jóvenes, quienes se encuentran en el último año de la licenciatura en Medicina en la UNAM, el IPN y la UAEM, fueron reconocidos en un encuentro con la directora de Prestaciones Médicas, Célida Duque Molina, y la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente, Gabriela Paredes Orozco.

Asimismo, también fue reconocido el médico cirujano pediatra, Roberto Carmona y Juan José Díaz Delgado, residente de primer año, por su papel como formadores de los médicos internos de pregrado en el hospital.

La doctora Duque Molina señaló que con este reconocimiento se celebra el trato con humanismo a las personas, en particular de médicos internos que están en una etapa importante en su formación profesional.

Además dijo que estos médicos son un ejemplo para los cientos de jóvenes que inician su formación en hospitales del IMSS.

Mientras que la titular de Unidad de Atención al Derechohabiente, Gabriela Paredes Orozco, señaló que los internos y residentes son el nuevo rostro del Seguro Social.

Arturo Alejandro Morales Amilpa habló en representación de los médicos y contó que el vals con la quinceañera no fue algo planeado para publicar en redes sociales.

Me genera felicidad, porque además de ser médico he estado del otro lado; los pacientes están en una situación no tan favorable y si podemos hacer que pasen un buen rato, qué mejor para todos.