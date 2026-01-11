Reportan Incendio en Acolman, Estado de México; Captan en Video Gran Columna de Humo
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; usuarios compartieron imágenes del fuego
La mañana de este domingo 11 de enero se reportó un incendio en Acolman, Estado de México. Con el registro del siniestro, fue captado en video una gran columna de humo, la cual es visible a varios kilómetros.
Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y grabaciones del fuego, que se puede ver sobre un terreno baldío.
Asimismo, pidieron a través de canales digitales el apoyo de bomberos por el incendio, que se reportó alrededor de las 9:00 horas.
Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas.
Información en desarrollo