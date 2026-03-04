Incendio en Recicladora de Ecatepec Genera Densa Columna de Humo Negro

Un incendio de grandes proporciones se registró en una empresa recicladora ubicada en la colonia Santo Tomás Chiconautla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. El siniestro generó una densa columna de humo negro que se elevó varios metros sobre la zona y fue visible desde distintos puntos del municipio.

Humo negro sobre Ecatepec

Imágenes captadas en el lugar muestran una espesa nube oscura sobre el área donde se ubica la recicladora, característica del tipo de materiales que suelen almacenarse en este tipo de instalaciones.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han informado oficialmente sobre el origen del fuego, posibles lesionados ni el estado de control de las llamas.

Información en desarrollo...