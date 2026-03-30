Incendio en Ecatepec Hoy: Fuego Consume Fábrica Clandestina en Almárcigo Sur

Un incendio en una fábrica clandestina ubicada en la colonia Almárcigo Sur, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, movilizó a los servicios de emergencia la noche de este lunes 30 de marzo de 2026.

Hasta el momento no se reportan lesionados y el cuerpo de bomberos ha logrado controlar el fuego en un 60%. "Logramos rescatar a un canino y no se reportan personas lesionadas", señaló Protección Civil de Ecatepec.

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Se trata de un predio donde se registra la quema aparente de material vinílico al interior de un sótano. El inmueble tiene dos sótanos.

"Bajo la dirección del Ing. Juan Jesús Clara González, nuestras unidades continúan laborando en el lugar para la sofocación y control total del incendio, con apoyo de pipas de SAPASE, para salvaguardar la seguridad de la población", añadió Protección Civil.

Según reportes preliminares, el predio opera como una fábrica clandestina de guantes de box y látex, poliuretano, esponja, material de goma e hilo de cañamo.

Policías municipales del sector 5 establecieron un cerco de seguridad de unos 50 metros para permitir el trabajo de cuerpos de emergencia, evitar mayores riesgos a vecinos de la zona y prevenir inhalación de humo.

En el interior del inmueble, fueron hallados dos perritos y dos gatos que rescataron los bomberos sin lesiones y fueron entregados a sus propietarios, quienes se encontraban fuera cuando inició el incendio

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AMP