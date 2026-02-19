Incendio en Vaso Regulador en Límites de CDMX y Edomex Genera una Gran Columna de Humo

Un incendio de pasto se registró este jueves 19 de febrero en el vaso regulador ubicado sobre Prado Vallejo, en la colonia La Presa, en los límites del municipio de Tlalnepantla de Baz y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las llamas consumieron arbustos y pastizales dentro del cuerpo de agua, generando una columna de humo de considerable altura visible desde distintos puntos de la región.

Personal en campo: control, extinción y enfriamiento

Protección Civil de Tlalnepantla confirmó la atención del siniestro mediante un comunicado. De acuerdo con la dependencia, su personal realiza "maniobras de control, extinción y sofocación, así como labores de enfriamiento y delimitación del perímetro para evitar la propagación".

Imágenes captadas desde el aire muestran que la mayor parte del área afectada fue sofocada, aunque persisten algunas llamas activas. Elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla y de la Policía capitalina también se sumaron a los trabajos en la zona.

#ÚltimaHora | Se registra un incendio en un vaso regulador entre Gustavo A. Madero y Tlalnepantla. Bomberos trabajan para controlar las llamas que han consumido arbustos y pastizales. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue… pic.twitter.com/lwtmcFn0Gb — N+ FORO (@nmasforo) February 19, 2026

Segundo incendio del día en la zona metropolitana

El siniestro en el vaso regulador no fue el único registrado este jueves en la región. En Lomas de Atizapán, municipio del Estado de México, también se reportó un incendio cerca de la avenida Toluca y Ticamachalco que se extendió por la influencia del viento hacia la zona de la avenida Jiménez Cantú, afectando parte de un cerro que ya había sufrido quemas el día anterior.

Video: Incendio en Atizapán Hoy 19 de Febrero; Así se Ve el Siniestro desde las Alturas.

En ese caso, bomberos y personal de Protección Civil de Atizapán lograron controlar las llamas de manera rápida para impedir que alcanzaran viviendas aledañas a la zona boscosa. El siniestro quedó controlado sin que se reportaran afectaciones a inmuebles.

Las autoridades no descartaron que las condiciones de sequedad de la vegetación sean un factor común en los incendios registrados en la jornada.

Historias recomendadas:

CT