Ingresan a Penal a “El “Chino”, por Presunta Participación en Homicidio de Mando de la SSC-CDMX

Misael "N", conocido como “El “Chino”, fue detenido el domingo 4 de octubre 2025, con armas de uso exclusivo del Ejército.

Hoy, la fiscalía del Estado de México informó que tras labores de investigación coordinada entre las fiscalías de la CDMX y Edomex, permitieron identificar a este sujeto como uno de los partícipes en la agresión en contra del mando policíaco.

José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado el pasado 1 de octubre en Chalco, Estado de México, de un disparo en la cabeza para robarle su moto; en el asalto, también fue herida su pareja. La víctima era el Director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de la SSC-CDMX

Así fue como "El Chino" atacó al mando policiaco de la CDMX

La fiscalía del Edomex informó que el día de los hechos, Misael “N”, “El “Chino” y/o “El Negro” habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas con el fin de robarles la unidad en la que viajaban.

Uno de estos sujetos habría agredido con disparo de arma de fuego a José Jacinto Ponce Alfaro, Director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de la SSC CDMX y a su acompañante para después huir del lugar.

De igual forma, como parte de la acción operativa fueron aseguradas una motocicleta y un arma de fuego, las cuales fueron identificadas, a través de análisis periciales, como las mismas que el ahora detenido utilizó el día de los hechos, así mismo se identificó a Misael “N” como integrante de un grupo dedicado al robo con violencia a transeúnte y de motocicletas.

Misael “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un Juez de Control quien determinará su situación jurídica. En tanto, la fiscalía del Edomex indicó que en colaboración con la CDMX, siguen las investigaciones para ubicar y detener a todos los que participaron en los hechos.

