Inundaciones en Avenida López Portillo Colapsan Circulación y Suspenden Mexibús en Tultitlán

La tarde de hoy miércoles 8 de abril se registraron severas inundaciones en la avenida López Portillo, en ambos sentidos, a la altura del municipio de Tultitlán, tras las lluvias que comenzaron alrededor de las cinco de la tarde y que rápidamente provocaron encharcamientos de consideración.

Ante esta situación, elementos de tránsito acudieron al lugar para brindar apoyo a peatones y automovilistas que quedaron varados. Los oficiales auxiliaron a varias personas para cruzar la avenida de manera segura, trasladándolas en camionetas oficiales y ayudándolas a evitar el contacto con las corrientes de agua acumulada, que en algunos puntos alcanzaron niveles importantes.

La circulación vehicular se vio seriamente afectada, ya que varios automóviles presentaron dificultades para avanzar debido a la altura del agua. Algunos conductores optaron por detenerse, mientras que otros buscaron rutas alternas para evitar quedar atrapados.

Así se Ve Desde el Aire Inundación en Avenida López Portillo, Tultitlán; Cierran Circulación

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Parada de Mexibús en Tultitlán. Foto: N+

Suspenden servicio de L2 del Mexibús

Asimismo, el servicio de la Línea 2 del Mexibús en la zona tuvo que ser suspendido de manera temporal, debido a que el nivel del agua impedía el desplazamiento seguro de las unidades.

Vecinos y comerciantes también resultaron afectados, principalmente por el ingreso de agua a banquetas, locales y accesos a viviendas, lo que generó preocupación ante posibles daños materiales. Algunos habitantes señalaron que este tipo de situaciones se repite cada temporada de lluvias, por lo que pidieron soluciones de fondo para evitar nuevas afectaciones.

Autoridades locales recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes del clima y evitar transitar por zonas inundadas. Asimismo, advirtieron que las lluvias podrían continuar durante la noche, lo que incrementa el riesgo de nuevas anegaciones en distintos puntos de la región.

Tormenta con Granizo Pinta de Blanco Coacalco

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