Llamadas e Internet del Bienestar Gratis: ¿Cómo Contratar Servicio? Así lo Obtienes con Publifon

Para todas las personas que deseen obtener llamadas telefónicas e internet gratis, ya está disponible el nuevo servicio de Telefonía Bienestar, por eso acá te decimos quiénes pueden obtenerlo, cómo contratarlo y los pasos para descargar la app de Publifon, pues a través de ella es posible contar con este beneficio sin costo en noviembre 2025.

Anteriormente ya te contamos todos los detalles del Internet del Bienestar, el servicio de la CFE que puede tener un precio inicial de 33 pesos al mes. De igual forma, te dijimos cómo contratar el que cuesta 95 esos mensuales en México. Ahora llega un beneficio totalmente gratis para varias personas.

¿Quiénes pueden contratar Telefonía Bienestar con llamadas e internet gratis?

Solamente las personas que sean beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar 2025 en el Edomex van a poder contratar el servicio de telefonía e internet Bienestar. Los beneficios que se brindan a partir de noviembre son los siguientes:

Internet y todo el servicio de telefonía gratis durante 90 días.

Llamadas por WhatsApp y botón de pánico sin saldo o Wi-Fi.

Llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá.

Botón de pánico para cinco contactos de emergencia.

Disponibilidad de cinco números de emergencia.

¿Cómo obtener llamadas e Internet del Bienestar gratis en noviembre 2025?

Para solicitar el apoyo de telefonía Bienestar, las mujeres deben entrar a la página oficial de Mujeres con Bienestar y seguir estos pasos:

Da clic en el apartado que dice "Activa tu conexión".

Ingresa los últimos 4 dígitos de número de cuenta y tu folio MB (viene en el sobre donde recibiste tu tarjeta Mujeres con Bienestar).

Selecciona "haz clic aquí".

Después, guarda el código que te mostró la página y descarga la aplicación Publifon App.

Una vez instalada, escribe el código, acepta los términos y condiciones y listo.

¿Cómo descargar Publifon app?

La aplicación de Publifon se puede descargar totalmente gratis para celulares y dispositivos con sistema operativo Android y iOS, solo hay que entrar a los siguientes:

Una vez que se tenga la app de Publifon instalada, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar solo deben llevar a cabo los pasos mostrado previamente para contratar el servicio de Telefonía Bienestar y así tener llamadas e internet gratis durante 90 días en 2025.

