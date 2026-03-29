Hallan con Vida a Joven Desaparecida Tras Salir de la Feria del Caballo en Edomex

Fue localizada con vida una mujer de 35 años, quien fue reportada como desaparecida luego de acudir con su pareja a la Feria del Caballo, en Texcoco, Estado de México, la madrugada del sábado 28 de marzo 2026.

Elementos de la Policía Municipal de Zumpango informaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la localización con vida de M.S.G., quien fue trasladada a un hospital ubicado en Tultitlán, donde recibe atención médica.

La joven fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental el sábado 28 de marzo. Ambos se desempeñan como servidores públicos de Protección Civil del municipio de Chiconcuac.

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Joven y su pareja tomaron taxi por app; él fue agredido, ella desapareció

La joven y su pareja salieron a la Feria del Caballo. De acuerdo con reportes preliminares, fue alrededor de las 04:30 horas de la madrugada del sábado 28 de marzo cuando ellos salieron del evento en Texcoco y solicitaron un taxi por aplicación.

Sin embargo, en su trayecto él fue agredido y abandonado a la altura del municipio de Atenco; mientras que se desconoció la información del paradero de ella, por lo que fue levantada una ficha de búsqueda.

Este domingo se confirmó la localización con vida de la joven, pero se indicó que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La FGJEM puntualizó que continúa con actos de investigación para el esclarecimiento de lo acontecido y actuar en consecuencia de quien resulte responsable ante la comisión de hechos con apariencia de delito, agregó.

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