Mantienen en Prisión a Sacerdote de Legionarios de Cristo Acusado de Violar a Menor en Edomex

Un juez de control del Estado de México determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el sacerdote de los Legionarios de Cristo, Antonio María “N”, acusado de violación en agravio de un menor de edad.

La resolución se dio este miércoles durante una audiencia realizada en la sala 7 de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, luego de que la defensa del imputado solicitara el cambio de la medida cautelar por prisión domiciliaria. Sin embargo, el juzgador consideró que no existen condiciones para modificarla.

Julián Pérez-Duarte Arredondo, abogado de la víctima, informó que el juez ratificó la medida al considerar que persisten los elementos que la motivaron desde un inicio. Además, indicó que se ordenó dar vista a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por presuntas irregularidades en el traslado del acusado, así como en contra de diversos funcionarios.

Durante la audiencia, que incluyó una videoconferencia con el imputado, se reveló que desde el pasado 13 de marzo de 2026 Antonio “N” fue trasladado del penal de Barrientos a un hospital privado en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada, sin notificación previa al juez.

El asesor jurídico señaló que este traslado presentó diversas irregularidades, al realizarse fuera de la jurisdicción estatal. Ante ello, el juez ordenó que el imputado sea reubicado en un plazo máximo de 24 horas a un hospital dentro del Estado de México, de preferencia con convenio con el sistema penitenciario; sólo en casos excepcionales podría permanecer en una institución privada.

ntonio María “N” solicitó el cambio de la medida cautelar

El sacerdote habría atacado varias veces a su víctima

Tras casi cuatro horas de audiencia, el sacerdote, quien permaneció en una cama hospitalaria con oxígeno complementario, escuchó la resolución. El juez otorgó un plazo de tres días para que la defensa pueda apelar la decisión.

Antonio María “N”, sacerdote de los Legionarios de Cristo, fue detenido y enviado a prisión preventiva por violar a una menor en Naucalpan en 2004, 2007 y 2011; de acuerdo con las indagatorias, el sacerdote habría agredido sexualmente a una victima menor de edad en un inmueble en el municipio de Naucalpan.

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