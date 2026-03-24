Desaparecen Tres Adolescentes en Edomex; Activan Alerta por Jóvenes de 15 Años
Activan ficha de búsqueda por América Noemi Morales Vilchis, Melani Licona Torales y Melani Maritza Amador Nieto, las tres de 15 años
Autoridades del Estado de México (Edomex) emitieron fichas de búsqueda Odisea de tres adolescentes de 15 años, quienes desaparecieron en los municipios mexiquenses de Toluca y Nezahualcóyotl, respectivamente, por lo que ya se activó el Protocolo Alba.
Se trata de América Noemi Morales Vilchis y Melani Licona Torales, quienes fueron vistas por última vez en el poblado de Cacalomacán, municipio de Toluca. Mientras que Melani Maritza Amador Nieto fue vista por última vez en la colonia Porvenir, municipio de Nezahualcóyotl.
América Noemi
En la ficha se detalla que América Noemi mide 1.60 metros de altura, es de complexión robusta, cara redonda, cabello castaño claro, nariz achatada, boca mediana. El día de su desaparición, el 20 de marzo, vestía pants color azul marino, sudadera color negro con capucha, tenis color gris con rosa y mochila color azul.
Melani Licona Torales
Melani Licona Torales tiene 15 años, mide 1.50 metros de altura, es de complexión mediana, cara ovalada, cabello negro, nariz recta y orejas medianas, como señas particulares tiene un lunar arriba del labio izquierdo. El día de los hechos vestía sudadera color negra abierta, pants color azul marino y tenis color blanco con negro.
Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a América Noemi Morales Vichis y Melani Licona Torales, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/G8CshirwBX— COBUPEM (@COBUPEM) March 24, 2026
Melani Maritza Amador Nieto
Además, el 19 de marzo también se emitió la ficha de búsqueda de Melani Maritza Amador Nieto, también de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Porvenir, municipio de Nezahualcóyotl, Edomex. Mide 1.50 metros de altura, es de complexión delgada, cara ovalada, cabello café oscuro al hombro, nariz chata base delgada y orejas medianas, labios delgados, como señas particulares tiene una mancha violeta en la nariz.
Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Melani Maritza Amador Nieto, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/JPMTD4CgMB— COBUPEM (@COBUPEM) March 20, 2026
Historias recomendadas:
- Transporte Público de Acapulco, “Secuestrado” por Seis Cárteles; Así las Extorsiones y Ataques.
-
¿Qué se Celebra en Marzo 2026? Eclipse Total de Luna, Día de la Mujer, Primavera y Más.
-
2026, Año de Eclipses: ¿Cuándo son los Siguientes Fenómenos de Sol y Luna en México?
