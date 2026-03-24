Desaparecen Tres Adolescentes en Edomex; Activan Alerta por Jóvenes de 15 Años

N+

Activan ficha de búsqueda por América Noemi Morales Vilchis, Melani Licona Torales y Melani Maritza Amador Nieto, las tres de 15 años

Adolescentes desaparecidas en Edomex. Foto: X@COBUPEM

COMPARTE:

Autoridades del Estado de México (Edomex) emitieron fichas de búsqueda Odisea de tres adolescentes de 15 años, quienes desaparecieron en los municipios mexiquenses de Toluca y Nezahualcóyotl, respectivamente, por lo que ya se activó el Protocolo Alba.

Se trata de América Noemi Morales VilchisMelani Licona Torales, quienes fueron vistas por última vez en el poblado de Cacalomacán, municipio de Toluca. Mientras que Melani Maritza Amador Nieto fue vista por última vez en la colonia Porvenir, municipio de Nezahualcóyotl.

América Noemi

En la ficha se detalla que América Noemi mide 1.60 metros de altura, es de complexión robusta, cara redonda, cabello castaño claro, nariz achatada, boca mediana. El día de su desaparición, el 20 de marzo, vestía pants color azul marino, sudadera color negro con capucha, tenis color gris con rosa y mochila color azul.

Melani Licona Torales

Melani Licona Torales tiene 15 años, mide 1.50 metros de altura, es de complexión mediana, cara ovalada, cabello negro, nariz recta y orejas medianas, como señas particulares tiene un lunar arriba del labio izquierdo. El día de los hechos vestía sudadera color negra abierta, pants color azul marino y tenis color blanco con negro.

Melani Maritza Amador Nieto

Además, el 19 de marzo también se emitió la ficha de búsqueda de Melani Maritza Amador Nieto, también de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Porvenir, municipio de Nezahualcóyotl, Edomex. Mide 1.50 metros de altura, es de complexión delgada, cara ovalada, cabello café oscuro al hombro, nariz chata base delgada y orejas medianas, labios delgados, como señas particulares tiene una mancha violeta en la nariz.

 

Con información de N+

Desaparecidos en México
