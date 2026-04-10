Motociclista Arrastrado en Tultitlán, Delicado de Salud: Esto Se Sabe de Chofer que lo Atropelló

El motociclista que fue atropellado y arrastrado el pasado 8 de abril de 2026 en Tultitlán, Estado de México (Edomex), sufrió quemaduras y golpes en el 70% de su cuerpo, así como fractura en una rodilla, por lo cual será sometido a cirugía este viernes.

Se trata de Dilhan Alba Gutiérrez, un joven de 19 años de edad que ahora se encuentra en un hospital privado en el municipio de Coacalco.

En contexto

El pasado miércoles, se difundió un video del momento en que una camioneta atropelló a un motociclista en Tultitlán.

Los hechos ocurrieron sobre la vía José López Portillo, a la altura de la estación Villas de San José del Mexibús.

En el percance, que ocurrió a las 15:09 horas, el chofer también arrastró al motociclista aproximadamente 500 metros.

Policías del municipio detuvieron al conductor de la camioneta, pero lo dejaron ir.

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Lesiones del joven atropellado

Familiares del joven indicaron que su estado de salud es delicado, pues sufrió lesiones en la cadera, fractura en una rodilla, golpes en rostro, brazos y piernas, así como quemaduras y raspaduras en el 70% de su cuerpo.

César Pérez, familiar de Dilhan, indicó que hoy mismo el joven será sometido a cirugía en el hospital en el que se encuentra.

En entrevista con N+ FORO, también pidió justicia para el motociclista y que el hombre que lo atropelló sea detenido.

Video: Policías Detienen y Luego Liberan a Conductor que Atropelló a Motociclista en Tultitlán, Edomex

Esto se sabe sobre el conductor que lo atropelló

Cabe señalar que luego del percance vial, policías del municipio de Tultitlán detuvieron al conductor de la camioneta, pero lo dejaron ir. El hombre fue identificado como Erick Caballero.

“Los servidores públicos del municipio lo detuvieron y por alguna razón no lo pusieron a disposición del Ministerio Público y eso acredita el delito de abuso de autoridad”, indicó por su parte Christian Ramírez, abogado de la víctima, quien dijo que por eso se presentó una denuncia por abuso de autoridad y cohecho.

Asimismo, dio a conocer que se presentaron otras cuatro denuncias contra el conductor de la camioneta y la empresa a la que pertenece, por los siguientes delitos:

Tentativa de homicidio.

Lesiones calificadas.

Daño en los bienes.

Omisión de auxilio a personas lesionadas.

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Con información de N+.

spb