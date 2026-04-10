Encuentran a Niño Sustraído por su Madre en Edomex: Video del Momento en que se lo Lleva

Un niño sustraído por su madre, quien no tiene su custodia, fue localizado, así lo dieron a conocer las autoridades del Estado de México. En N+ te informamos qué pasó.

Por medio de redes sociales circula el video del momento cuando su madre se lo llevó acompañada de un motociclista en el municipio de Ixtapaluca, el pasado 6 de abril de 2026.

Video: Madre Sin Custodia Trata de "Robarse" a su Propio Hijo en Ixtapaluca, Edomex

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¿Qué pasó en Ixtapaluca?

El padre del niño y otros familiares intentaron impedir que se lo llevaran, pero no lograron detener la acción. Durante el forcejeo, uno de los acompañantes habría agredido al abuelo del menor con un objeto, provocándole una lesión en la cabeza que lo dejó incapacitado momentáneamente.

Autoridades del Estado de México ya iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos, incluyendo la posible participación de terceros en la huida. Asimismo, dieron a conocer que el menor de 1 año ya fue localizado, sin embargo, su mamá no fue detenida porque siguen las investigaciones.

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