Nuevas Becas Bienestar de $11,000 a Primaria-Secundaria: Calendario de Registro 2025, Requisitos

Antes de que termine el año se va a abrir un nuevo registro a las Becas Bienestar para primaria y secundaria en diciembre 2025, por eso acá te decimos los requisitos para aplicar y además te mostramos el calendario de inscripciones para solicitar el apoyo económico de 11 mil pesos.

Además de este registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer cuándo hay entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez en 2025 y lo que se sabe de la próxima repartición para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria.

Calendario de registro a la Becas Bienestar para primaria y secundaria 2025

El apoyo para alumnos de 6 a 15 años de edad que abre registro en diciembre es la Beca de Aprovechamiento Académico del Estado de México para educación básica, programa que está a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SEDUC Edomex).

Para que haya un orden en las solicitudes, la SEDUC indicó en su convocatoria de las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico 2025 que el registro será escalonado de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante. Bajo esta indicación, las fechas de inscripción son las siguientes:

Del 1 al 3 de diciembre 2025 : Se inscriben las letras A, B, C, D, E .

: Se inscriben las . Del 2 al 4 de diciembre 2025 : Hacen registro las letras F, G, H, I, J .

: Hacen registro las . Del 3 al 5 de diciembre 2025 : Toca inscripción a las letras K, L, M, N, Ñ, O .

: Toca inscripción a las . Del 4 al 6 de diciembre 2025 : Hacen inscripción las letras P, Q, R, S, T .

: Hacen inscripción las . Del 5 al 7 de diciembre 2025: Se registran las letras U, V, W, X, Y, Z.

Para hacer el registro a la Beca por Aprovechamiento Académico Edomex en 2025, los padres de familia y alumnos deben entrar al siguiente enlace https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dar clic en la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Básica, y presionar el apartado "SOLICITANTES".

Requisitos para la Beca Bienestar para primaria y secundaria de 11 mil pesos

Todos los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas del Edomex que quieran registrarse a las Becas de Aprovechamiento 2025-2026, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar ser estudiante inscrito en alguna institución educativa pública de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5, en escala de 0 a 10, obtenido en el período inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025) Residir en el Estado de México. Registrar su solicitud en línea en las días previamente indicados. Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono personal, ya que será el medio de contacto con la persona participante. En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el formato denominado “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web para el registro de solicitud de Beca En caso de resultar persona beneficiaria del programa, el aspirante deberá presentar de manera personal el “Formato de Renuncia Voluntaria” en el espacio de atención del programa denominado “Sede Auxiliar Regional” (SARE) que por su lugar de procedencia corresponda, mismo que podrá consultar en la página web. No ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada.

De acuerdo con la nueva convocatoria de las Becas Bienestar para primaria y secundaria, los alumnos que resultan beneficiarios al programa van a recibir un pago mensual de 1,100 pesos, en una y en hasta diez ocasiones durante el ciclo escolar 2025-2026. Eso quiere decir que cada alumno va a cobrar 11 mil pesos en un año.

