Nuevo Apoyo para Madres Solteras de Hasta 24 Mil Pesos: Cómo Hacer Registro y Requisitos en 2025

Un nuevo apoyo para madres solteras abrió registro en noviembre 2025, y en caso de que te interese solicitar hasta 24 mil pesos, acá te explicamos cómo hacer la inscripción y qué requisitos debes cumplir para obtenerlo.

Recientemente iniciaron las incorporaciones para hombres y mujeres de 18 a 64 años al programa de Vivienda para el Bienestar, en el cual se da prioridad a las madres solteras, por lo que en notas previas te decimos qué necesitas para hacer tu solicitud.

A este programa, se le une uno nuevo que busca apoyar a las mujeres con hijos menores de 18 años con una ayuda económica de 2 mil pesos, que se entregará hasta un máximo de 12 ocasiones, dando un total de 24 mil pesos.

Requisitos del Apoyo a Madres Solteras 2025

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México lanzó la convocatoria para madres solteras de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que cumplan con los siguientes requisitos:

Vivir en alguno de los municipios del Edomex

Tener un hijo o hija menor de 18 años al momento del registro

Que la hija o hijo se encuentre en situación de orfandad del padre, madre, ambos, o persona tutora por COVID-19

El registro debe ser hecho por la madre, padre o tutor

Para llenar el formato de registro las madres solteras deben contar con los siguientes documentos:

﻿Identificación oficial vigente del tutor legal que contenga fotografía (INE, pasaporte, credencial de adultos mayores o cartilla militar).

﻿Clave Única de Registro de Población (CURP) del tutor legal.

﻿En caso de que la identificación no cuente con el domicilio actual de la persona solicitante, deberá presentar comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a tres meses o constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente.

Copia simple y original para cotejo del Acta de defunción del padre, madre, ambos o persona tutora que especifique la causa de fallecimiento por COVID-19;

Documento que acredite la tutoría, guarda y custodia o representación de las Niñas, Niños y Adolescentes;

Copia simple del acta de nacimiento y CURP de los posibles beneficiarios;

En caso de que la Niña, Niño o Adolescente tenga alguna discapacidad deberá presentar certificado de discapacidad.

¿Cómo hacer el registro del apoyo a Madres Solteras 2025?

Los solicitantes podrán realizar su registro en la página oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en el siguiente link: https://difem.edomex.gob.mx/. Ahí encontrarás la sección del Programa de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por COVID-19.

De igual forma, las personas solicitantes o beneficiarias podrán acudir a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se les apoye en el registro electrónico.

