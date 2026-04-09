Operativo de la Marina en Ecatepec: Detienen a 22 Integrantes de ‘Crazy Group’ y ‘Los Manzanos'

Durante un operativo en Ecatepec, Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Policía municipal detuvieron a 22 presuntos integrantes de los grupos delictivos Crazy Group y Los Manzanos.

Los hechos ocurrieron en la avenida Morelos, colonia Cuauhtémoc Xalostoc, luego de patrullajes de vigilancia, informó la dependencia en un comunicado.

El despliegue, en el que participó la Región Naval Central y la Policía Municipal de Ecatepec, se realizó el pasado miércoles en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho en el Estado de México.

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Así fueron detenidos los presuntos delincuentes

De acuerdo con información de la Marina, las 22 personas —19 hombres y tres mujeres— fueron aprehendidas por alteración del orden público y además “manifestaron ser integrantes de dos grupos criminales”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes con el fin de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de averiguación correspondiente, indicó la Semar.

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público, garantizando con ello, el bienestar de las familias mexicanas”, añadió.

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Con información de N+.

spb