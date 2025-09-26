¿Qué Pasó en la FES Acatlán? Anuncian Suspensión de Clases Hoy 26 de Septiembre 2025

La Fcaultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán anunció la suspensión de clases hoy, 26 de septiembre de 2025. Te decimos qué fue lo que pasó en el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La FES Acatlán indicó que las actividades académicas estarán suspendidas hoy, pero que las actividades administrativas continuarán en sus horarios habituales de atención a la comunidad.

¿Qué pasó en la FES Acatlán?

Ayer, en N+ te informamos de una trifulca en las instalaciones de la FES Acatlán, los hechos se registraron dentro del plantel cerca de las 15:30 horas, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes, y tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Al respecto la UNAM explicó que se realizaba un diálogo con estudiantes que fue interrumpido por encapuchados.

Despúes de un diálogo con estudiantes el cual terminó al ser interrumpido por personas encapuchadas, se informa que el día 26 de septiembre se suspenden las actividades académicas

La Facultad reiteró su disposición al diálogo como "un instrumento para la mediación de conflictos que nos afectan a todos y donde todos podemos solucionarlos".

