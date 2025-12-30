Personal de Pemex Localiza Túnel y Toma Clandestina en Ecatepec, Edomex

En la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, fue localizada este día una toma clandestina de hidrocarburos al interior de un domicilio. Dicha toma se encuentra en un túnel de metro y medio de altura.

Noticia relacionada: Emiten Alerta de Riesgo en 6 Estados de México por Robo de Tanque de Gas Cloro Venenoso y Mortal

Personal de Inteligencia Pemex y Logística se encuentra en el lugar para sellar dicha toma clandestina, y no represente un riesgo para la gente de la zona. En tanto, también se encuentra Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

Fue asegurado el inmueble donde se localizó la toma clandestina.

Historias recomendadas: