Personal de Pemex trabaja para sellar la toma clandestina localizada en un túnel de más de un metro de altura

Personal de Pemex Localiza Túnel y Toma Clandestina en Ecatepec, Edomex.

En la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, fue localizada este día una toma clandestina de hidrocarburos al interior de un domicilio. Dicha toma se encuentra en un túnel de metro y medio de altura.

Personal de Inteligencia Pemex y Logística se encuentra en el lugar para sellar dicha toma clandestina, y no represente un riesgo para la gente de la zona. En tanto, también se encuentra Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

  • Hasta el momento no hay personas detenidas. 
  • Fue asegurado el inmueble donde se localizó la toma clandestina.

