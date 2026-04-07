Piden 140 Años de Cárcel para Doña Carlota: Rechaza Procedimiento Abreviado
N+ Arturo Sierra
Doña Carlota y sus hijos rechazaron el procedimiento abreviado, por lo que se iniciará un juicio penal en su contra
Este martes 7 de abril estaba programada la audiencia intermedia de Carlota 'N' y sus dos hijos; debido a la ausencia del abogado de las víctimas, se reprogramará para el 20 de abril
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Este martes, 7 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó 140 años de prisión para Carlota 'N' por el homicidio de dos personas que presuntamente habían invadido su casa en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).
Noticia relacionada: "Todos Me Apoyaron": Carlota "N" en Entrevista Exclusiva N+ tras Salir del Penal de Chalco.
Doña Carlota rechaza procedimiento abreviado
Durante la audiencia intermedia realizada el día de hoy en los juzgados de Chalco, la Fiscalía también pidió 210 años de prisión para los hijos de doña Carlota, Eduardo y Mariana, acusados del doble homicidio y de tentativa de homicidio en contra de un menor de edad.
Los imputados rechazaron el procedimiento abreviado, por lo que se iniciará un juicio penal en su contra.
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Con información de N+
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