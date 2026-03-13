Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México ordenó prisión preventiva para Miguel Ángel 'N', acusado de tentativa de homicidio en contra del niño Henry, de dos años, así como de su padre, Carlos Noé Gómez, y de Roberto Carlos, quienes resultaron lesionados luego de que varias personas lanzaron una bomba molotov a una tienda donde se encontraban, en el municipio de Valle de Chalco.



Se trata de la cuarta persona detenida por laFiscalía general de Justicia del Estado de México, acusada de participar en la agresión ocurrida el pasado 22 de febrero, durante los actos vandálicos registrados en la entidad tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera, 'El Mencho'.

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Miguel Ángel 'N', presunto autor intelectual de ataque en tienda

Durante la audiencia en los juzgados de Chalco, el Ministerio Público señaló que Miguel Ángel 'N' fue quien presuntamente ordenó el ataque y proporcionó botellas con líquido flamable a Luis Antonio, 'El Negro', y a otra persona identificada como Irvin, para que provocaran el incendio.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Miguel Ángel 'N' les habría ofrecido 8 mil pesos a los participantes.

El Ministerio Público informó al juez que una vecina declaró que, cuando caminaba por la calle Poniente 13, en la colonia San Miguel Xico, observó una camioneta color gris frente a una casa con fachada rosa, en la que había siete personas.

Ahí identificó a Miguel Ángel 'N', pues es su vecino, y al acercarse observó cómo sacó varias botellas de la camioneta y se las entregó a otras dos personas, a quienes les dijo: “Órale, pero por lo menos quiero un muerto; si no, no les pago”.

#Detenidos



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a dos sujetos identificados como Luis Antonio “N”, alias “El Negro” y Miguel “N”, investigados por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos al interior de una tienda… pic.twitter.com/5Q1VJPKrwR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 12, 2026

Ante el juez, el agente del Ministerio Público expuso la importancia que han tenido los vecinos de la colonia San Miguel Xico para identificar a los responsables de la agresión a la tienda, pues han proporcionado datos clave para su identificación y detención.

Miguel Ángel 'N' permanecerá en prisión preventiva en el penal de Chalco, y será el próximo martes cuando se defina si es vinculado a proceso.



Por este caso también ya fueron vinculados a proceso Edgar, alias 'El Peluso'; su hermano, un menor de edad; y Luis Antonio, 'El Negro'.

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Con información de N+

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