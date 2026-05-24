¿Qué Pasó en la Carretera México-Toluca Hoy? Así se ve Caos Vial desde el Aire | Video

La mañana de este domingo 24 de mayo 2026 se registró caos vial en la zona de Lerma, en el Estado de México, específicamente en la autopista México-Toluca. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay avance elnto en esta vía? Te contamos.

Video: Niña Murió en Choque Múltiple sobre la Autopista México-Toluca en Lerma

¿Qué pasó en la México-Toluca hoy 24 de mayo 2026?

Un siniestro vial se registró la madrugada de este domingo en la autopista México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, el cual dejó el saldo de una menor de siete años sin vida.

Los hechos se registraron a la altura de los outlets. En el incidente se vieron involucrados una unidad de carga y dos vehículos particulares.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, pero las afectaciones viales se extendieron hasta las 9:00 horas, cuando servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional laboraban en la zona para poder agilizar el tránsito.

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