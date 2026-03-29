¿Quiénes Eran Jonathan y Joana? Servidores Públicos Fueron Asesinados en Soyaniquilpan, Edomex

Fueron asesinados la tarde del sábado Jonathan Santana Arce y Joana Corit Hernández Guzmán, servidores públicos del municipio de Soyaniquilpan, en el Estado de México. La noticia de la muerte fue confirmada horas después por el gobierno local, que reconoció su labor y compañerismo durante el tiempo en sus respectivos cargos.

Ulises Montiel Arteaga, presidente municipal de Soyaniquilpan, informó a través de sus redes sociales del fallecimiento de los trabajadores de su administración, al tiempo que aseguró que su gobierno trabajará en coordinación con todas las instituciones del Estado para esclarecer los hechos en los que ambos servidores perdieron la vida.

"El Gobierno Municipal de Soyaniquilpan informa a toda la población que lamenta el hecho sucedido la tarde de ayer, en el que desafortunadamente dos compañeros perdieron la vida", dice el comunicado compartido por Montiel Arteaga.

Confirman muerte de servidores públicos de Soyaniquilpan, Estado de México. Imagen: Facebook

¿Quiénes eran Jonathan y Joana?

A través de esquelas, el titular gobierno municipal de Soyaniquilpan de Juárez señaló que Jonathan y Joana eran amigos y compañeros. La administración local agradeció su entrega y dedicación.

"Gracias por las risas, las ocurrencias, gracias por absolutamente todo, ahora el cielo tiene un nuevo angelito, todos aquí te vamos a extrañar y te vamos a recordar con esa gran sonrisa y esa alegría que siempre nos regalaste", escribió en sus redes el edil.

Jonathan Santana Arce era un elemento de la policía municipal. En la esquela publicada fue recordado "por su entrega y por el tiempo compartido, además de reconocer su profesionalismo y entrega en su trabajo".

Por su parte, Joana Corit Hernández Guzmán también era trabajadora del gobierno municipal. Fue nombrada como compañera por parte de Motiel Arteaga.

Hernández Guzman laboraba en la Dirección de Turismo y Cultura municipal y entre sus actividades participaba en la difusión y enseñanza de la danza. A través de comentarios en la publicación que confirmó su fallecimiento, habitantes de la comunidad de Soyaniquilpan la recordaron como una gran maestra, una gran persona".

"Ella motivaba a un grupo de bailarines y estaba haciendo un muy buen trabajo", agregó otro usuario de la red social Facebook.



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